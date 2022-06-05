Две украинки погибли в железнодорожной катастрофе в Германии

Две гражданки Украины погибли в результате железнодорожной аварии, произошедшей 3 июня неподалеку от Гармиш-Партенкирхена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild.

По информации издания, женщины выехали из Украины после начала войны и проживали поблизости в принимающих семьях.

Также есть информация, что с одной женщиной был ее ребенок. Он получил серьезные травмы и, как сообщается, находится в больнице.

По состоянию на воскресенье найдены тела 5 погибших в аварии, но количество может возрасти, поскольку от 7 до 14 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Более 40 путешественников получили ранения. На месте аварии, где сошли с рельсов три вагона, продолжаются поисковые работы.

Напомним, авария произошла в последний учебный день перед каникулами, около 12.15. Региональный поезд направлялся в Мюнхен и неподалеку от Гармиш-Партенкирхена сошел с рельсов, в результате чего опрокинулись несколько вагонов.