Первые британские ЗРК Stormer – уже в Украине

В Украину прибыли первые шесть зенитных ракетных комплексов Stormer HVM прибыли на фронт в Украину.

Как передает "Европейская правда", об этом в Facebook сообщило Оперативное командование "Юг" Вооруженных Сил Украины.

"Британские "невидимые" ЗРК Stormer HVM "видят" вражеских штурмовиков на расстоянии до 18 км. Почему именно "невидимые" – все из-за их особенности наводить ракеты на цель в полуавтоматическом режиме", – отмечается в сообщении.

"Это делает британский ЗРК в прямом смысле слова "невидимым" для бортовых датчиков радиолокационного облучения, которые стоят на вражеских вертолетах и ​​самолетах", - объясняют в ОК "Юг".

В апреле министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о передаче Украине небольшого количества бронетранспортеров Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет Starstreak, для усиления ПВО страны.

Stormer имеет восьмизарядную пусковую установку на крыше и место внутри для размещения еще восьми ракет. Эти ракеты способны сбивать летящие на низкой высоте самолеты и вертолеты врага.

Ранее в понедельник стало известно, что Германия приступила к поставке зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину. Кроме того, Украина работает с одной из европейских стран по получению основных боевых немецких танков Leopard.