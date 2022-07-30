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Британская разведка отмечает увеличение давления Москвы на ее ставленников на юге Украины

Суббота, 30 июля 2022, 09:20

Британская разведка говорит о росте давления со стороны Москвы на установленную ею оккупационную "власть" на юге Украины с целью подготовки референдумов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии.

"На недавно оккупированных территориях на юге Украины власти, установленные Россией, скорее всего, находятся под растущим давлением со стороны Москвы по консолидации своего контроля над регионом и подготовке к референдумам о присоединении к России позже этого года" - говорится в обзоре.

Отмечается, что Россия классифицирует оккупированные территории как временную "военно-гражданскую администрацию". Местные "власти", вероятно, заставляют население раскрывать личные данные для составления списков голосования, утверждают в разведке.

Между тем, в районе Херсона российские войска, вероятно, установили два понтонных моста и систему паромной переправы, чтобы компенсировать тот факт, что мосты вблизи были повреждены во время последних ударов ВСУ.

Что касается других участков фронта, то британская разведка отмечает, что Украина успешно отразила небольшие российские нападения с давно установленной линии фронта вблизи города Донецк на Донбассе.

Напомним, по данным британской разведки контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты.

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