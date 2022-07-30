Польские правые выиграют выборы, но могут потерять большинство – опрос

Польская "Объединенная правица" побеждает на парламентских выборах, но шансов на самостоятельное правительство не имеет.

Об этом свидетельствуют данные опроса IBRiS для Onet, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, проведенному 26 июля, PiS и Solidarna Polska вместе могут рассчитывать на 34,9 процента. Это немного больше, чем в опросе прошлой недели, проведенном Pollster Research Institute по заказу Super Express, где 33,8% заявили, что проголосуют за правящую партию.

Второе место заняла Гражданская коалиция с поддержкой 26,5%. Прошлонедельный опрос для Super Express показал ей лучший результат – 27,33 процента.

Третье место заняла Polska 2050 года Шимона Главные, за которую хотят проголосовать 11,6 процента респондентов. В Сейма также вошли бы: левые (9,5%), Конфедерация (5,6%) и Польская народная партия – Польская коалиция (5,1%).

"43,1 процента респондентов заявили, что "однозначно" пойдут на выборы, 13,3 процента - "скорее всего" уйдут", - перечисляет Onet.

Опрос проводился 26 июля по телефонному методу и стандартизированному компьютерному анкетированию. Опрос проводился на выборке 1100 человек.