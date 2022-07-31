Принц Чарльз принял пожертвование в £1 млн от родственников бен Ладена – СМИ

73-летний принц Уэльский Чарльз, наследник британского королевского престола, в 2013 году получил деньги от сводных братьев лидера террористической организации "Аль-Каида" Осамы бен Ладена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Sunday Times.

Речь идет о 76-летнем Бакре бин Ладене, патриархе богатой саудовской семьи, и его брате Шафике. Нет доказательств того, что они имеют связь с лидером "Аль-Каиды", причастным к теракту 11 сентября 2001 года в США.

По данным The Sunday Times, Чарльз встретился с Бакром в резиденции Кларенс-гаусс в Лондоне 30 октября 2013 года – через два года после убийства бен Ладена спецназом США в Пакистане.

Будущий король Британии согласился на деньги, несмотря на возражения советников Кларенс-хауса и Благотворительного фонда принца Уэльского (PWCF), куда были переданы эти деньги. Согласно источникам Sunday Times, несколько советников Чарльза лично просили его вернуть полученные средства.

"Тот факт, что член британского истеблишмента высочайшего уровня решил заключать соглашения с семьей, которая не просто вызывает тревогу, но и внушает ужас во всем мире… Зачем вы это делаете? Какие веские причины для этого?" – цитирует газета один из источников.

Как утверждается, принц Чарльз считал, что вернуть деньги братьям бен Ладенам было бы "слишком стыдно", поскольку они могли заподозрить причину такого шага, поэтому этого так и не произошло.

В PWCF по запросу The Sunday Times заявили, что решение принять пожертвования в 2013 году было принято единогласно пятью попечителями фонда, хотя источники газеты утверждают, что по крайней мере один из них был противоположным мнением.

Бакр бен Ладен возглавлял строительный конгломерат BinLadin Group, доставшийся ему в наследство от отца Мухаммеда бин Авада бен Ладена. Но в 2015 году из-за несчастного случая на строительстве Бакр впал в немилость саудовской королевской семьи и был арестован до 2021 года.

В 2019 году стало известно, что российский инвестбанк "Тройка Диалог", глава которого встречался с принцем Чарльзом и от которого его фонд получал пожертвования, управлял сетью оффшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов.