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В Латвии видят риски от переезда в страну российских СМИ

Воскресенье, 31 июля 2022, 17:27

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии предупредила высших должностных лиц Латвии о рисках, связанных с тем, что в стране начинает работать все больше российских медиакомпаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, с 24 февраля в Латвию из России эмигрировали более 200 российских журналистов и 23 СМИ. Некоторые из них уже официально приступили к работе из Риги.

Латвийская служба госбезопасности утверждает, что "оценивает происходящее в информационном пространстве в контексте текущей геополитической ситуации и агрессивной войны России в Украине".

"СГБ постоянно оценивает риски, возникающие в результате целенаправленных и систематических усилий России по влиянию на информационное пространство и СМИ. Служба госбезопасности проинформирована о работе российских независимых СМИ в Латвии. В связи с этим служба выявила риски для безопасности латвийского информационного пространства, а также разведывательные риски связаны с тем, что деятельность СМИ традиционно была в пользу российских спецслужб. Об этом СГБ проинформировало высшее руководство страны", - сообщает служба.

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