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В Италии нашли тела всех 11 погибших после обрушения ледника

Суббота, 9 июля 2022, 19:44

Итальянские спасатели обнаружили тело последнего альпиниста, погибшего в результате обвала ледника в Альпах.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Тело найденного сегодня погибшего пока не идентифицировано. Но итальянские власти заявили, что на данный момент найдены все погибшие.

"Нет никаких данных, чтобы говорить о других смертях: подтверждены все жертвы - 11 человек", - сказал начальник спасательной службы.

В больницах остаются семь пострадавших альпинистов: 4 госпитализированы в Тренто, 3 в больницах Венето.

Ледовая лавина сошла 3 июля на Мармоладе, горе высотой более 3300 метров в Доломитовых Альпах в восточной части итальянских Альп между регионами Тренто и Венето.

По информации местных властей, из-за сильной жары в начале лета в Италии температура на Мармоладе в субботу достигла 10 градусов по Цельсию.

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Италия стихийные бедствия

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