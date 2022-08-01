В Британии заработал реестр конечных владельцев недвижимости – для борьбы с "грязными" российскими деньгами
С 1 августа в Великобритании заработал Реестр иностранных юридических лиц, в котором анонимные зарубежные компании, стремящиеся приобрести недвижимость на британской территории или уже владеющие ею, должны раскрыть своих конечных владельцев.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что реформа направлена на содействие действиям правительства Великобритании по "искоренению российских олигархов и клептократов, использующих территорию Британии для сокрытия незаконных богатств".
Теперь любая иностранная компания, желающая купить недвижимость в Великобритании, должна будет указать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату.
Иностранные организации, которые уже владеют землей в Великобритании, которая подлежит действию закона, будут иметь шесть месяцев, чтобы зарегистрировать своих бенефициарных владельцев или руководителей. Новый реестр применяется ретроспективно к имуществу, купленному с января 1999 года в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 года в Шотландии.
Тем иностранным компаниям, которые не будут выполнять норму закона, грозит уголовная ответственность – от штрафов в размере до 2500 фунтов стерлингов в сутки до лишения свободы сроком до пяти лет.
"Мы четко заявили, что Соединенное Королевство является местом только для законного бизнеса, и чтобы быть свободными от коррумпированных элит с подозрительными богатствами, нам нужно знать, кто чем владеет. Настолько быстро запустив этот первый в своем роде реестр, мы открываем занавес и расправляемся с преступниками, пытающимися скрыть свои незаконно полученные богатства", – заявил младший министр бизнеса Британии Мартин Калланан.
Реестр иностранных юридических лиц является составной частью законодательства об экономических преступлениях, принятого в феврале 2022 года в ответ на вторжение России в Украину. Он является частью более широкого пакета законодательных предложений по борьбе с отмыванием средств.
Хотя это прямо и не отмечается, но речь идет прежде всего о засилье российского незаконного капитала в Великобритании, который позволял российским олигархам скрывать собственное состояние.
По данным Transparency International, с 2016 года приближенные к Кремлю олигархи "отмыли" с помощью Великобритании 6,7 миллиарда фунтов стерлингов, из них 1,5 миллиарда фунтов стерлингов приходятся на недвижимость.