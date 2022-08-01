В Британии заработал реестр конечных владельцев недвижимости – для борьбы с "грязными" российскими деньгами

С 1 августа в Великобритании заработал Реестр иностранных юридических лиц, в котором анонимные зарубежные компании, стремящиеся приобрести недвижимость на британской территории или уже владеющие ею, должны раскрыть своих конечных владельцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что реформа направлена ​​на содействие действиям правительства Великобритании по "искоренению российских олигархов и клептократов, использующих территорию Британии для сокрытия незаконных богатств".

Теперь любая иностранная компания, желающая купить недвижимость в Великобритании, должна будет указать своего бенефициарного владельца и предоставить проверенную информацию в Регистрационную палату.

Иностранные организации, которые уже владеют землей в Великобритании, которая подлежит действию закона, будут иметь шесть месяцев, чтобы зарегистрировать своих бенефициарных владельцев или руководителей. Новый реестр применяется ретроспективно к имуществу, купленному с января 1999 года в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 года в Шотландии.

Тем иностранным компаниям, которые не будут выполнять норму закона, грозит уголовная ответственность – от штрафов в размере до 2500 фунтов стерлингов в сутки до лишения свободы сроком до пяти лет.

"Мы четко заявили, что Соединенное Королевство является местом только для законного бизнеса, и чтобы быть свободными от коррумпированных элит с подозрительными богатствами, нам нужно знать, кто чем владеет. Настолько быстро запустив этот первый в своем роде реестр, мы открываем занавес и расправляемся с преступниками, пытающимися скрыть свои незаконно полученные богатства", – заявил младший министр бизнеса Британии Мартин Калланан.

Реестр иностранных юридических лиц является составной частью законодательства об экономических преступлениях, принятого в феврале 2022 года в ответ на вторжение России в Украину. Он является частью более широкого пакета законодательных предложений по борьбе с отмыванием средств.

Хотя это прямо и не отмечается, но речь идет прежде всего о засилье российского незаконного капитала в Великобритании, который позволял российским олигархам скрывать собственное состояние.

По данным Transparency International, с 2016 года приближенные к Кремлю олигархи "отмыли" с помощью Великобритании 6,7 миллиарда фунтов стерлингов, из них 1,5 миллиарда фунтов стерлингов приходятся на недвижимость.