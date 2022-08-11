В Болгарии протестовали против возможного возвращения к закупке газа у России

10 августа в столице Болгарии Софии прошла акция против риска того, что временное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым, заключит новое соглашение с российским "Газпромом".

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Sofia Globe.

Основой протестов является то, что администрация, назначенная Радевым, может отвергнуть усилия по диверсификации энергоснабжения и будет искать новое соглашение с Газпромом, что продлит зависимость Болгарии от России.

Протесты, которые планируется продолжить в ближайшие дни под хештегом "#ГАZwithme", выступают против возвращения Болгарии в зависимость от российского газа и, соответственно, участия в финансировании войны против Украины.

Организаторы протеста направили открытое письмо с вопросами Радеву, временному правительству и партиям ныне распущенной 47-й Национальной ассамблеи.

Первый вопрос: "С поставщиками каких стран и когда Болгария будет заключать контракты, чтобы обеспечить необходимые объемы на зиму в условиях санкций ЕС по поставкам газа и нефти из России?"

Остальные шесть вопросов исходят из темы газа и связаны с тем, какими будут шаги для проведения честных выборов, когда Болгария пойдет на досрочные парламентские выборы 2 октября.

Среди вопросов – гуманитарная политика по отношению к украинским беженцам в Болгарии, а также какой будет политика Болгарии по военной помощи Украине.

Организаторы говорят, что не получили ответа на эти вопросы временной администрации Радева.

Во время своего пребывания в должности администрация предыдущего премьер-министра Кирилла Петкова показала, что делает значительные шаги в направлении диверсификации энергоснабжения, подчеркивая, что заявления о постоянной потребности в российском газе миф и означают соучастие в финансировании режима Путина и войны против Украины.

Открыто желая дискредитировать эти заявления в контексте предстоящих выборов, назначенная Радевым администрация пытается изобразить Болгарию как погружающуюся в энергетический кризис, а высшие чиновники в нынешнем министерстве энергетики не видят проблем в возобновлении договорных отношений с российским поставщиком газа.

Назначенная Радевым администрация также пыталась представить шаги, предпринятые правительством Петкова по поставкам газа как неадекватные и нереализованные.

"Газпром" в конце апреля прекратил поставки газа компаниям "Булгаргаз" Болгария и польской PGNiG из-за неоплаты в рублях