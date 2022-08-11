Британия готова тренировать больше украинских военных, чем планировала – министр обороны

Министр обороны Великобритании Бен Воллес в четверг по итогам донорской конференции в Копенгагене заявил, что Лондон готов обеспечить подготовку большего количества украинских военных, чем ранее планировалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос, может ли Британия подготовить более 10 тысяч украинских военных, как это объявлялось ранее, Уоллес ответил: "Думаю, теперь мы обязаны выйти за эти пределы. Мы будем тренировать больше и дольше".

Отдельно глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что действия международного сообщества по помощи Украине "все еще двигаются по восходящей траектории".

"Усталости от действий нет. Мы начали с базового ручного оружия и дискуссий о том, не будут ли тренировки провокационными. Прошло полгода, и мы обсуждаем, сколько вертолетов, самолетов, GMLRS и HIMARS предоставило международное сообщество", – отметил он.

Ранее в четверг заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил Алексей Громов сообщил, что в Британии уже подготовлено 2400 военнослужащих первой очереди, идет подготовка еще 2400 военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще около 5000 военных.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания и Норвегия.

В конце июля Борис Джонсон, временно остающийся премьером Британии, посетил учения для украинских военных и сам принял участие в тренировках.