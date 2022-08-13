Премьер Латвии: решение прекратить выдачу виз россиянам следует принять на уровне ЕС

Необходимо принять решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России на уровне Европейского союза, усилив тем самым санкции против России.

Об этом в пятницу премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил на встрече с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Ранее стало известно, что председательствующая в ЕС Чехия объявила, что следующие санкции блока против России могут включать общий запрет на выдачу виз гражданам России.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что предложит такой запрет на встречи министров иностранных дел ЕС в Праге в конце августа.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post также призвал Запад запретить въезд всем гражданам России. Он заявил, что это один из способов предотвратить аннексию Россией украинских территорий. Зеленский заявил, что россиянам нужно "жить в своем мире, пока они не изменят свою философию".

Эстония и Финляндия уже обратились в другие страны-члены ЕС с просьбой прекратить выдачу россиянам туристических виз. В четверг к этому призыву присоединился и Сейм Латвии, признав Россию поддерживающим терроризм государством.

Латвия объявила о приостановлении выдачи виз гражданам России и Белоруссии на прошлой неделе, а в четверг Эстония объявила о том, что за некоторыми исключениями останавливает выдачу виз гражданам России.

Чехия прекратила выдачу виз гражданам России еще 25 февраля, уже на следующий день после вторжения России в Украину.

Между тем, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в четверг, что выступает против запрета выдачи туристических виз гражданам России.

В Еврокомиссии заявили, что вопрос выдачи виз россиянам находится в компетенции государств-членов, и они в каждом конкретном случае могут отказать в визе на основании угроз собственной безопасности.