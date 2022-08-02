Германия выразила поддержку Тайваню на фоне эскалации из-за возможного визита Пелоси

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник выразила солидарность с Тайванем, вокруг которого Китай проводит военные маневры на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы не принимаем ситуации, когда международное право не работает и больший сосед нападает на меньшего, нарушая международное право – и, конечно, это также касается и Китая", – сказала Бербок в Нью-Йорке.

Выступая на десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, глава МИД Германии также осудила жестокую агрессию России против Украины и обвинила Москву в "непродуманной ядерной риторике".

Как сообщалось, делегация во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе начала турне по странам Азии, в рамках которого анонсировала визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию – но не на Тайвань, из-за чего ранее Китай выражал угрозы.

Поскольку возможный визит в Тайвань упоминался в начале этого месяца как возможный в рамках августовского азиатского тура Пелоси, Китай резко отреагировал, предостерегая правительство США от этого.

Официальный представитель МИД Китая Чжао заявил, что Китай готов прекратить диалог на самом высоком уровне с США в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань. Кроме того, как сообщалось, вблизи Тайваня начались военные учения КНР, а пролив у острова был перекрыт.

Во вторник, согласно данным сервиса Flightradar24, самолет с Пелоси в сопровождении американских истребителей отправился из Филиппин в сторону Тайваня. Некоторые тайваньские СМИ сообщали о подготовке к приему американской делегации и приведении тайваньской армии в состояние повышенной боевой готовности.

Отметим, что Пелоси уже посещала Тайвань в 1991 году как член Конгресса в составе небольшой делегации. Тогда она вместе с двумя коллегами развернула самодельный плакат с надписью "Тем, кто погиб за демократию в Китае".