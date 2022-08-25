Шольц посетил украинских военных на полигоне в Германии и пообещал больше оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил украинских солдат, проходящих обучение на зенитных самоходных артиллерийских установках Gepard, и пообещал дальнейшую военную поддержку.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Шольц в четверг посетил военный полигон Путлос в земле Шлезвиг-Гольштейн, где проходят учения украинские военные.

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"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия предоставляет современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", - сказал Шольц.

Шольц также осмотрел один из Gepard и сфотографировался рядом с ним.

Он заявил, что поражен возможностями Gepard и увидел, насколько он эффективен в организации защиты от атак с воздуха.

Канцлер подтвердил, что Германия будет продолжать поставлять Украине системы тяжелого вооружения - он назвал самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т", способные "осуществлять оборону воздушного пространства целого города".

В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление Бундесвера.

Немецкие СМИ сообщали, что в течение последних десяти недель немецкое правительство игнорирует просьбу Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.