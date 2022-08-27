В Швеции во время стрельбы на детской площадке ранены женщина и ребенок

Женщина и пятилетний ребенок были ранены во время стрельбы на детской площадке в шведском городе Эскильстуна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию Эскильстуны в пятницу в 19.00. На детской площадке нашли травмированную женщину с ребенком, которых доставили в больницу.

"Это женщина и маленький ребенок, получившие ранения", — подтвердил представитель полиции Джонни Густавссон.

По данным полиции, ни ребенку, ни матери ничего не угрожает жизни, но больше подробностей о характере повреждений не сообщается.

Место происшествия перекрыли для проведения технического досмотра и задействовали кинологические патрули. Территорию проверили наличие подозреваемых.

Люди, вероятно, попали под пули случайно, говорят в полиции. Когда неизвестный злоумышленник совершил серию выстрелов, рядом находилась группа детей и взрослых. Пули попали в стекло в окнах и фасады близлежащих построек.

По данным полиции, "событие квалифицировано как покушение на убийство".

Стрельба произошла в районе Арба, который считается опасным, на окраине Эскильстуны. В этом году в этом районе произошло 9 перестрелок, а по всему городу – 18.

К середине августа по всей Швеции произошло 253 стрельбы, в результате которых 44 человека были убиты и 66 ранены. Конкурирующие банды борются за влияние, в т.ч. от продажи наркотиков.