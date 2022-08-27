У Швеції під час стрілянини на дитячому майданчику поранено жінку і дитину

Жінка і п'ятирічна дитина були поранені під час стрілянини на дитячому майданчику у шведському місті Ескільстуна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Повідомлення про стрілянину надійшло в поліцію Ескільстуни у п’ятницю о 19.00. На дитячому майданчику знайшли травмованих жінку з дитиною, яких доставили до лікарні.

"Це жінка та маленька дитина, які отримали поранення", — підтвердив речник поліції Джонні Густавссон.

За даними поліції, ні дитині, ні матері нічого не загрожує життю, але більше подробиць про характер пошкоджень не повідомляється.

Місце події перекрили для проведення технічного огляду та залучили кінологічні патрулі. Територію перевірили на наявність підозрюваних.

Люди, ймовірно, потрапили під кулі випадково, кажуть у поліції. Коли невідомий зловмисник здійснив серію пострілів, поруч знаходилася група дітей та дорослих. Кулі влучили у скло у вікнах та фасади прилеглих будівель.

За даними поліції, "подія кваліфікована як замах на вбивство".

Стрілянина сталася в районі Арба, який вважається небезпечним, на околиці Ескільстуни. Цьогоріч у цьому районі відбулося 9 перестрілок, а в усьому місті – 18.

До середини серпня по всій Швеції сталося 253 стрілянини, в результаті яких 44 людини були вбиті та 66 поранені. Конкуруючі банди борються за вплив, в т.ч. від продажу наркотиків.