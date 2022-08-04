Россияне устроили "войну" бара в Тбилиси, заставляющий посетителей из РФ откреститься от войны в Украине

Одному из самых модных мест Тбилиси – бару Dedaena – объявили "войну" в российских соцсетях из-за того, что оно ввело "визы" для граждан РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Уже несколько месяцев тбилисский бар предлагает гражданам России перед посещением пройти регистрацию на своем сайте и ответить на вопросы анкеты, в частности:

"Я не голосовал за Путина, он диктатор";

"Я осуждаю российскую агрессию в Украине";

"Крым, как и другие спорные территории, – это Украина";

"Абхазия и Цхинвальский регион – это Грузия";

"20% территории Грузии оккупированы Россией";

"Из-за вторжения РФ каждый 12-й житель Грузии стал беженцем";

"Мне нравятся фразы "Русский военный корабль, иди на х...!" и "Слава Украине!"

Если посетители из РФ отказываются ответить на эти вопросы утвердительно, им отказывают в обслуживании.

Инициатива бара изначально вызвала недовольство отдельных туристов, но не снизила количество посетителей. Бар модный, с либеральными взглядами, вечеринками электронной музыки, расположен в парке Дедаена – популярном месте сбора неформальной молодежи.

Кампания образ в адрес Dedaena началась после того, как фотографии "визы" появились в российском Telegram-канале Mash. Бару стали намеренно занижать рейтинг в Google и оставлять негативные отзывы.

"Войну" бара объявил российский Telegram-канал "Мужское государство" (признан в России экстремистским). Его автор Владислав Поздняков даже опубликовал инструкцию, как снизить оценки бара в Google, и призвал писать комментарии, содержащие угрозы и оскорбления.

Таким образом, угрозы, с возмущением обсуждаемые в грузинских соцсетях, принадлежат не российским туристам в Грузии, а "троллям" из России. Множество этих отзывов попали в грузинские соцсети и вызвали негодование.

В Dedaena ситуацию прокомментировали на своей странице в Facebook:

"Они пытаются низкими оценками оказывать на нас давление. Мы не верим, что человек, гордо написавший на нашей стене букву Z, убежал от путинского режима… Самопровозглашенные "хорошие" россияне из "другой России" требуют, чтобы их встречали с улыбкой, их раздражает наша "визовая политика". Россияне, вы здесь не дома, и никогда не будете. Вскоре мы все вместе отпразднуем конец империалистических идей России", – говорится в сообщении.

Ситуация вокруг бара "Dedaena" разворачивается на фоне дискуссии в реале о том, какой должна быть госполитика Грузии в связи с массовым переездом в страну граждан России после начала войны в Украине.

Несколько оппозиционных партий заявили, что ситуация выходит из контроля и предложили ввести разные меры, вплоть до введения визового режима с Россией и моратория на покупку недвижимости россиянами. В правящей партии Грузии заявляют, что проблема надумана и что в стране осталось на жительство не так много россиян, как утверждает оппозиция, а большинство приезжают как обычные туристы.

Точное количество оставшихся в Грузии граждан России сейчас не может назвать ни одно ведомство. Известно лишь, что за март-июнь 2022 года количество въехавших в Грузию российских граждан увеличилось по сравнению с прошлым годом на 355 процентов — до 299 094 человек.