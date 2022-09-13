ЕС срочно отправил спецпредставителя в Армению и Азербайджан на переговоры

ЕС призвал Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров после обострения между ними и направил своего спецпредставителя в обе страны.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля во вторник, сообщает "Европейская правда".

"В последние часы вдоль армяно-азербайджанской границы произошли серьезные бои, в результате которых погибли люди. Очень важно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Все силы должны вернуться на позиции, которые они занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня", – заявил Жозеп Боррель.

Глава Евросовета Шарль Мишель находится в контакте с лидерами двух стран, а Боррель – с министрами иностранных дел.

"ЕС полон решимости продолжать действовать как честный посредник между Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь в достижении общей цели создания безопасного, преуспевающего и мирного Южного Кавказа во благо его народов", - говорится в заявлении.

Специальный представитель ЕС Тойво Клаар немедленно отправится в Азербайджан и Армению, чтобы обсудить следующие шаги в процессе диалога при посредничестве ЕС между лидерами Армении и Азербайджана.

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в возникшей ночью вспышке напряженности. Это последняя эскалация после десятилетий вражды между странами из-за Нагорного Карабаха.

После свежего обострения Ереван решил обратиться к России, Организации договора коллективной безопасности и ООН с требованием принять меры.

Во вторник премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на основании обращения Армении проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации.

Министерство иностранных дел Украины во вторник заявило, что следит за последними событиями на границе Азербайджана и Армении, где стороны обвиняют друг друга в пограничных обстрелах.

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