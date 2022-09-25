Канада усилит логистический хаб, через который поступает её помощь Украине

Канада расширяет возможности логистического хаба в Шотландии, чтобы ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине и союзникам на восточном фланге НАТО.

Как сообщает канадское CBC, об этом объявила министр обороны Анита Ананд, пишет "Европейская правда".

Она сообщила, что к перевозке привлекут еще один - уже третий - самолет CC-130 и больше военнослужащих.

"Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военной помощи в Украину, поставляя еще больше", - отметила Анита Ананд.

Министр добавила, что всем странам НАТО приходится искать баланс между тем, чтобы эффективно помогать Украине и обеспечивать потребности собственных вооруженных сил.

Ранее на этой неделе канадским СМИ стало известно, что Украина просила правительство Канады о бронетехнике, гаубицах и зимней форме для военных. Еще летом было известно, что Канада готова предоставить 39 бронетранспортеров и этот вопрос обсуждался с промышленниками.

Как сообщалось, в конце августа авиационный отряд канадских войск на Ближнем Востоке, который поддерживал антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, перебросили в Британию для поддержки Украины.