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Канада усилит логистический хаб, через который поступает её помощь Украине

Воскресенье, 25 сентября 2022, 18:41

Канада расширяет возможности логистического хаба в Шотландии, чтобы ускорить поставки оружия и боеприпасов Украине и союзникам на восточном фланге НАТО. 

Как сообщает канадское CBC, об этом объявила министр обороны Анита Ананд, пишет "Европейская правда".

Она сообщила, что к перевозке привлекут еще один - уже третий - самолет CC-130 и больше военнослужащих. 

"Мы расширяем пути помощи Украине и доставки военной помощи в Украину, поставляя еще больше", - отметила Анита Ананд.

Министр добавила, что всем странам НАТО приходится искать баланс между тем, чтобы эффективно помогать Украине и обеспечивать потребности собственных вооруженных сил.

Ранее на этой неделе канадским СМИ стало известно, что Украина просила правительство Канады о бронетехнике, гаубицах и зимней форме для военных. Еще летом было известно, что Канада готова предоставить 39 бронетранспортеров и этот вопрос обсуждался с промышленниками. 

Как сообщалось, в конце августа авиационный отряд канадских войск на Ближнем Востоке, который поддерживал антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, перебросили в Британию для поддержки Украины.

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