Госсекретарь США прокомментировал заявку Украины на вступление в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал прямо комментировать подачу Украиной заявки на вступление в Североатлантический Альянс по ускоренной процедуре, но отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать политику открытых дверей НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли в пятницу.

"Могу только повторить, что двери НАТО останутся открытыми, в том числе и для Украины. Существует общеизвестный процесс для стран, которые стремятся присоединиться к Альянсу. Этот процесс Украина, как и другие страны, продолжает выполнять, если такое желание имеют Украина и украинский народ", - сказал глава американской дипломатии.

Ранее поддержку членству Украины в Альянсе уже выразили государства Балтии, а также Канада.

Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.