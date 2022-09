Страны Балтии поддерживают скорейшее вступление Украины в НАТО

Главы МИД стран Балтии заявили, что их государства выступают за скорейшее присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В пятницу вечером глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовали в своих Twitter-профилях идентичные сообщения в поддержку скорейшего вступления Украины в НАТО.

"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", - сказано в сообщении балтийских дипломатов.

Ukraine's Baltic friends fully support welcoming Ukraine into NATO as soon as possible. Ukraine's inspirational bravery can only strengthen our alliance. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 ❤️🇺🇦🌻 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 30, 2022





Напомним, в пятницу Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс и призвал западных партнеров воплотить подготовленные Украиной предложения гарантий безопасности, изложенные в Киевском договоре безопасности (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявил, что Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас – помощь.