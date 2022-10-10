Краловец наш: в Праге провели "референдум" за присоединение Калининграда к Чехии

В Праге возле посольства РФ активисты провели "референдум" за присоединение Калининградской области к Чехии под названием Краловецкий край.

Об этом из Праги сообщает корреспондентка "Европейской правды".

Под воротами российского посольства собралось около 200 человек. Организаторы акции поддержали сатирические аргументы об аннексии Краловца в Чехию, шутки о которой в последние десять дней заполонили интернет в странах Центральной Европы.

Участники скандировали "Краловец!", держали в руках плакаты с надписями "Сделайте Краловец снова чешским", "Страны Балтии: Эстония, Литва, Латвия и Чехия", "Слава Краловцу (и Украине)", "Сохраняй спокойствие и аннексируй Краловец". У ряда участников были чешские и украинские флаги.

Акция также имела благотворительную цель - ее участникам предлагали приобрести значки, а также футболки с надписью Fuck you Putin, Glory to heroes - в такой недавно министр обороны Чехии Яна Чернохова "поздравляла" президента РФ с днем рождения. Средства, полученные от продажи, планируют потратить на оружие для Украины.

Перед участниками выступил среди других евродепутат Томаш Здеховский, благодаря ретвиту которого мем о Краловец распространился по интернету.

"Поскольку Владимир Путин создал такой прецедент в международном праве, заранее определив результаты референдумов, мы знаем, каким будет результат референдума. Мы ожидаем минимум 90% успеха", - сказал Томаш Котроуш, один из организаторов акции.

После этого участники приняли участие в референдуме за присоединение Краловца к Чешской Республике. Корреспондентка ЕвроПравды также приняла участие в голосовании, поддержав желание дружественной Чехии иметь выход к морю.

"Краловец наш" - воскликнул ведущий, объявив, что за присоединение Калининграда проголосовали 98% участников "референдума".

Организаторы акции обещают сообщить посольство РФ о результатах "референдума".

Подробнее о том, как чехи с помощью мема о Краловеце, высмеивают абсурдность российской пропаганды и псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины читайте в статье 98% за выход из РФ: как в Чехии в шутку готовят "аннексию" Калининграда.

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