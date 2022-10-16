Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава Военного комитета НАТО публично поспорил с послом Китая из-за Украины

Воскресенье, 16 октября 2022, 08:54

Высокопоставленный чиновник НАТО поспорил с китайским дипломатом из-за неспособности Китая осудить российское вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Чрезвычайно откровенный обмен между адмиралом Робом Бауэром, главой Военного комитета альянса, и Хе Рулонгом, послом Китая в Исландии, произошел после выступления Бауэра о роли НАТО в Арктическом регионе на ежегодной ассамблее "Полярный круг" (Arctic Circle) в Исландии.

Бауэр, офицер ВМС Нидерландов, сказал, что Китай "не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок".

Китайский посол выступил из зала, чтобы возразить Бауэру, сказав: "Адмирал, с должным уважением, ваши слова и замечания преисполнены высокомерия".

Это вызвало реакцию представителя НАТО. "У меня есть вопрос к вам, поскольку вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Тогда как так получилось, что Китай до сих пор не осудил нападение России на Украину?", - сказал Бауэр, вызвав аплодисменты.

Хе Рулонг ответил, что взгляд Китая на "украинский кризис" содержит историческую перспективу, и мир должен "понять первопричину". Он назвал Китай "миротворцем в мире", что вызвало смех в зале.

Китай не соглашается на призывы США осудить войну Путина в Украине, хотя в начале этой недели Пекин заявил, что "обеспокоен" недавними ракетными ударами Москвы по гражданским целям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Китай Война с РФ Расширение НАТО

Статьи

Союз фашистов и крымнашистов: как новая коалиция Италии начала работу со скандалов

Правоцентристская коалиция в Италии де-факто развалилась уже в первый день голосования за кандидата на должность главы Сената... (укр.)
14 октября 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Деньги не на все оружие: ЕС столкнулся с дефицитом фондов для оплаты помощи Украине

До сих пор никогда не звучало, что доля выплат ЕС становится источником проблем... Для Польши компенсация ниже 50% – это слишком мало... (укр.)
14 октября 2022 — Euractiv, Александра Бжозовски

Полоса препятствий на пути в ЕС: опыт Западных Балкан, который должен помочь Украине

Украине придется "платить" за чужие ошибки выполнением новых, все более жестких требований Брюсселя к кандидатам... (укр.)
14 октября 2022 — Алена Гетьманчук, Киев-Загреб-Подгорица-Скопье