Глава Военного комитета НАТО публично поспорил с послом Китая из-за Украины

Высокопоставленный чиновник НАТО поспорил с китайским дипломатом из-за неспособности Китая осудить российское вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Чрезвычайно откровенный обмен между адмиралом Робом Бауэром, главой Военного комитета альянса, и Хе Рулонгом, послом Китая в Исландии, произошел после выступления Бауэра о роли НАТО в Арктическом регионе на ежегодной ассамблее "Полярный круг" (Arctic Circle) в Исландии.

Бауэр, офицер ВМС Нидерландов, сказал, что Китай "не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок".

Китайский посол выступил из зала, чтобы возразить Бауэру, сказав: "Адмирал, с должным уважением, ваши слова и замечания преисполнены высокомерия".

Это вызвало реакцию представителя НАТО. "У меня есть вопрос к вам, поскольку вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Тогда как так получилось, что Китай до сих пор не осудил нападение России на Украину?", - сказал Бауэр, вызвав аплодисменты.

Хе Рулонг ответил, что взгляд Китая на "украинский кризис" содержит историческую перспективу, и мир должен "понять первопричину". Он назвал Китай "миротворцем в мире", что вызвало смех в зале.

Китай не соглашается на призывы США осудить войну Путина в Украине, хотя в начале этой недели Пекин заявил, что "обеспокоен" недавними ракетными ударами Москвы по гражданским целям.