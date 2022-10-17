В Чехии разоблачили российского агента со связями с журналистами и политиками

Чешская Служба информации по вопросам безопасности (BIS) сообщила о разоблачении российского агента, имеющего связи с чешскими журналистами и политиками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Ceske Noviny.

По данным отчета контрразведки за 2021 год, он использовал их для формирования пророссийской политической повестки дня, координации публичных выступлений политиков или медиации тем, которые отвечают интересам России.

По мнению BIS, дело о причастности российских агентов к взрыву складов боеприпасов во Врбетице и последующая высылка российских дипломатов из Чехии существенно ограничила возможность личных встреч между сотрудниками посольства РФ и чешскими пророссийскими активистами.

"Тем не менее, одному из влиятельных агентов, работающему от имени российской государственной власти, который также имеет связи среди журналистов и посреднические контакты с некоторыми политиками, удалось поддерживать и расширять контакты с пророссийскими активистами", - говорится в отчете службы.

По данным BIS, агент использовал эти связи для формирования пророссийской политической повестки дня, координации публичных выступлений политиков и медиации тем, которые соответствуют внешнеполитическим интересам России.

"Влиятельная группа, частью которой является этот агент, имела достаточно средств, чтобы поддерживать или даже расширять круг пророссийских журналистов и активистов, которые, кроме производства альтернативного медиаконтента, организовывали бы публичные мероприятия, которые могли бы быть использованы в пользу российской пропаганды", - отметила BIS. Она добавила, что "привлеченным лицам" возмещали расходы на подготовку материалов, а в некоторых случаях даже обеспечивали поездки за границу, где их деятельность в дальнейшем координировалась и контролировалась.

По данным BIS, после сокращения количества дипломатов в российском посольстве, ряд лиц, имеющих связи с российскими спецслужбами, также покинули страну. Поэтому в РФ вынуждены искать "альтернативные варианты" для проведения шпионских операций на чешской территории, считает контрразведка. Для этого, как она ожидает, российские шпионы будут использовать Шенгенскую зону и страны, в которых Россия сумела сохранить массированное дипломатическое и разведывательное присутствие.

По данным BIS, к некоторым пророссийским активистам обращались представители российских государственных СМИ с целью получения тенденциозных мнений, которые можно было бы использовать для внутренней российской пропаганды.

Как сообщалось, Минобороны Чехии готовит изменения, которые позволят эффективнее защищать критическую инфраструктуру в стране.