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Германия продлит эксплуатацию последних трех АЭС как минимум на несколько месяцев - СМИ

Вторник, 18 октября 2022, 07:53

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отдал распоряжение продлить эксплуатацию последних трех атомных электростанций в стране - которые должны были бы закрыть в конце года - как минимум до середины апреля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает POLITICO на основании письма, оказавшегося в распоряжении редакции.

В письме канцлер анонсировал также новый закон для повышения энергоэффективности и расширения использования водорода для нужд энергоснабжения. 

Распоряжение Шольца положило конец длительным спорам правящей коалиции о судьбе АЭС в условиях, когда страна вынуждена была экстренно искать замену российскому газу. Лидер FDP выступал за то, чтобы АЭС поработали как минимум до 2024 года, тогда как министр экономики от "Зеленых" Роберт Габек продолжал настаивать, что станции нужно закрывать в конце 2022 года, как и планировалось. Впоследствии "Зеленые" смягчили позицию и предложили отключать одну АЭС, а остальные держать как резервные до апреля. 

Решение Шольца выглядит компромиссом, балансирующим позицию коалиционных партнеров. 

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Германия Энергетика

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