Британия купит два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры

Великобритания приобретет два специализированных корабля для защиты подводной инфраструктуры, такой как кабели и трубопроводы.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я могу объявить, что недавно мы взяли на себя обязательства по приобретению двух специализированных кораблей, способных обеспечить безопасность наших кабелей и трубопроводов", - сказал Уоллес на конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

Заявление Уоллеса прозвучало после того как стало о повреждении в газопроводе "Северный поток".

Власти Дании заявили в воскресенье, что в газопроводе "Северный поток-1" прекратилась утечка спустя день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке-2" также перестал вытекать газ.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.

Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

В то же время РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма". А Путин обвинил Соединенные Штаты в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".