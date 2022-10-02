Дания заявила, что утечка газа на обоих "Северных потоках" прекратилась

Власти Дании заявили в воскресенье, что в газопроводе "Северный поток-1" прекратилась утечка спустя день после того, как официальные лица заявили, что в "Северном потоке-2" также перестал вытекать газ.

Об этом пишет Associated Press, сообщает "Европейская правда".

Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в трубопроводах "Северный поток-1", похоже, достигнуто стабильное давление.

"Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время в двух трубопроводах "Северный поток-1" достигнуто стабильное давление. Это указывает на то, что выход газа из двух последних утечек также завершился", - сообщило датское агентство.

В субботу датское агентство сообщило, что утечка газа из поврежденных газопроводов "Северный поток 2" в Балтийском море, похоже, прекратилась.

Как известно, на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.

Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

В то же время РФ начала расследовать инциденты как "акт международного терроризма". А Путин обвинил Соединенные Штаты в организации взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Читайте также: Россия играет ва-банк: какие последствия будут иметь взрывы на "Северных потоках".