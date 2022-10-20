Германия и Франция отложили двусторонний саммит из-за разногласий в сферах энергетики и обороны

Берлин и Париж вынуждены отложить долгожданный двусторонний саммит на фоне разногласий в таких ключевых сферах политики, как оборона и энергетика.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Всего за день до важного саммита ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу, на котором, как ожидается, лидеры будут спорить о том, как реагировать на стремительный рост цен на энергоносители, Германия и Франция объявили, что ежегодный франко-германский совет министров, запланированный на следующую среду в Фонтенбло, что к югу от Парижа, перенесут на январь.

Официально обе стороны заявили, что "трудности в повестке дня некоторых министров" стали причиной неожиданной отсрочки двустороннего заседания кабинета министров.

По крайней мере пять министров канцлера Германии Олафа Шольца, включая министра иностранных дел Анналену Бербок, жаловались на то, что следующая среда выпала бы на редкую неделю, когда они могли бы отдохнуть вместе со своими детьми, поскольку у них будут школьные каникулы.

"Это, однако, кажется неубедительным аргументом, когда на континенте бушует война. На самом деле причина отсрочки кроется в существенных разногласиях по вопросам энергетики и обороны, из-за которых обеим сторонам было трудно договориться о совместной декларации, которую они планировали подписать", - отмечает издание.

Официальные представители обеих сторон заявили, что переговоры между Парижем и Берлином были особенно трудными по энергетическим вопросам - таким, как строительство трубопровода Midcat, идущего с Пиренейского полуострова в Северную Европу.

Между двумя странами также существуют разногласия по поводу требования Франции ввести предельные цены на газ и электроэнергию, а также по вопросам обороны, таким как совместная разработка истребителя Future Combat Air System (FCAS).

Самостоятельный подход Германии к вливанию 200 миллиардов евро в немецкую экономику, чтобы смягчить последствия роста цен на энергоносители, также вызвал гнев во Франции, которая считает, что Берлин должен был проконсультироваться со своими союзниками по поводу таких масштабных выплат, которые могут сказаться на внутреннем рынке.

Официальный представитель Елисейского дворца подтвердил, что оборона и энергетика - две сферы, в которых необходим прогресс, и что Макрон и Шольц назначат дату следующей двусторонней встречи, когда они встретятся в Брюсселе в четверг.

Совместные встречи франко-германского правительства проводятся с 2003 года как минимум раз в год, но в 2020 году их отменили, а в 2021 году проводили только в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.