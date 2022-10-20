В Германии сгорел отель для украинских беженцев, полиция подозревает поджог

Пожар почти полностью уничтожил жилье для беженцев из Украины в немецкой коммуне Грос-Штремкендорф в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Все 14 жителей смогли покинуть помещение невредимыми. С тремя сотрудниками тоже все в порядке", - сказал представитель округа Северо-Западный Мекленбург.

По данным полиции, пожар, произошедший в ночь на четверг, предположительно, начался из-за поджога. Ранее в среду полиция посетила жилое помещение - отель - из-за граффити со свастикой на входной вывеске.

"Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, в настоящее время я предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно", - сказал представитель местных властей. По словам полиции, пожарный эксперт должен выяснить точную причину возгорания.

Жильцов дома сразу после пожара перевели в другое здание, сообщил пресс-секретарь округа. На месте работали почти 120 экстренных служб и около 20 машин скорой помощи.

Когда прибыла пожарная бригада, сотрудники отеля и некоторые прохожие уже пытались бороться с огнем с помощью огнетушителей. Вся соломенная крыша сгорела.

"Крыша рухнула просто на моих глазах. Только внешние стены еще стоят", - сказал представитель района. На фотографиях, опубликованных в СМИ, видны метровые языки пламени и сильный дым. При этом были большие опасения, что огонь перекинется на соседние здания, но это удалось предотвратить.