У Німеччині згорів готель для українських біженців, поліція підозрює підпал

Пожежа майже повністю знищила житло для біженців з України в німецькій комуні Грос-Штремкендорф у землі Мекленбург-Передня Померанія.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Наразі всі 14 мешканців змогли покинути приміщення неушкодженими. З трьома співробітниками теж усе гаразд", - сказав представник округу Північно-Західний Мекленбург.

За даними поліції, пожежа, що сталася в ніч на четвер, імовірно, є підпалом. Раніше в середу поліція відвідала житлове приміщення - готель - через графіті зі свастикою на вхідній вивісці.

"Виходячи з мого багаторічного досвіду роботи пожежником, наразі я припускаю, що пожежу було розпочато навмисно", - сказав представник місцевої влади. За словами поліції, зараз пожежний експерт має з'ясувати точну причину пожежі.

Мешканців будинку відразу після пожежі перевели в іншу будівлю, повідомив прессекретар округу. На місці працювали майже 120 екстрених служб і близько 20 машин швидкої допомоги.

Коли прибула пожежна бригада, співробітники готелю і деякі перехожі вже намагалися боротися з вогнем за допомогою вогнегасників. Весь солом'яний дах згорів.

"Дах завалився просто на моїх очах. Тільки зовнішні стіни ще стоять", - сказав представник району. На фотографіях, опублікованих у ЗМІ, видно метрові язики полум'я і сильний дим. Водночас були великі побоювання, що вогонь перекинеться на сусідні будівлі, але цьому вдалося запобігти.