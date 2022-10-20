У Німеччині згорів готель для українських біженців, поліція підозрює підпал
Четвер, 20 жовтня 2022, 11:06
Пожежа майже повністю знищила житло для біженців з України в німецькій комуні Грос-Штремкендорф у землі Мекленбург-Передня Померанія.
Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".
"Наразі всі 14 мешканців змогли покинути приміщення неушкодженими. З трьома співробітниками теж усе гаразд", - сказав представник округу Північно-Західний Мекленбург.
За даними поліції, пожежа, що сталася в ніч на четвер, імовірно, є підпалом. Раніше в середу поліція відвідала житлове приміщення - готель - через графіті зі свастикою на вхідній вивісці.
"Виходячи з мого багаторічного досвіду роботи пожежником, наразі я припускаю, що пожежу було розпочато навмисно", - сказав представник місцевої влади. За словами поліції, зараз пожежний експерт має з'ясувати точну причину пожежі.
Мешканців будинку відразу після пожежі перевели в іншу будівлю, повідомив прессекретар округу. На місці працювали майже 120 екстрених служб і близько 20 машин швидкої допомоги.
Коли прибула пожежна бригада, співробітники готелю і деякі перехожі вже намагалися боротися з вогнем за допомогою вогнегасників. Весь солом'яний дах згорів.
"Дах завалився просто на моїх очах. Тільки зовнішні стіни ще стоять", - сказав представник району. На фотографіях, опублікованих у ЗМІ, видно метрові язики полум'я і сильний дим. Водночас були великі побоювання, що вогонь перекинеться на сусідні будівлі, але цьому вдалося запобігти.