Джонсон возвращается из отпуска на Карибах, чтобы бороться за пост премьера Британии

Борис Джонсон в пятницу возвращается из отпуска, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Джонсон в частном порядке уже призывает депутатов-консерваторов поддержать его возвращение на Даунинг-стрит, обещая, что только он может выиграть следующие всеобщие выборы для Тори.

Бывший премьер-министр просит другого потенциального кандидата Риши Сунака связаться с ним и "снова быть вместе" в правительстве.

Джонсон вернется из отпуска на Карибах уже в пятницу, а на субботу запланирована встреча сторонников кампании, возглавляемой Джейкобом Риз-Моггом.

Ни один премьер-министр не возвращался на второй срок после ухода с поста после лейбориста Гарольда Уилсона, а до него - сэра Уинстона Черчилля, британского политического кумира Джонсона.

Только те члены парламента, которые получат поддержку от 100 из почти 360 членов парламента Тори, пройдут в первый тур. У претендентов есть время до 14:00 понедельника, чтобы собрать необходимые голоса.

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила об уходе в отставку после 6 недель пребывания в должности.

В начале недели новый министр финансов Британии Джереми Хант объявил о фактической отмене налоговой реформы, которую инициировала Трасс и из-за которой Консервативная партия начала обсуждать ее отставку.