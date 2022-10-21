11 депутатов канадской провинции Квебек отказались присягнуть королю Чарльзу III

Одиннадцать членов Национального собрания канадской провинции Квебек отказались присягнуть на верность королю Великобритании Чарльзу III, который является и королем Канады.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Глава левой партии Québec Solidaire Габриэль Надо-Дюбуа осудил то, что он назвал "колониальной, архаичной и устаревшей практикой", от которой он хочет отказаться. Монархия исторически была непопулярна в Квебеке, где большинство населения составляют франкоязычные жители.

Чарльзу III стал главой канадского государства после того, как в сентябре умерла его мать королева Елизавета II.

Члены Национального собрания Квебека должны присягнуть на верность монарху, чтобы занять свои места в парламенте провинции.

Антимонархическая "Québec Solidaire" вместо этого поклялась в верности только народу Квебека. Три других депутата Национального собрания, представляющие националистическую "Parti Québecois", последуют этому примеру в пятницу. Это означает, что они не смогут принять участие в следующей сессии Ассамблеи 29 ноября.

Их цель - поменять процесс принятия присяги и в конечном итоге сделать верность короне необязательной.

Напомним, коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года.

Новый британский король Чарльз стал самым старшим монархом в истории Британии, когда-либо восходившим на престол.

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