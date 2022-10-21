11 депутатів канадської провінції Квебек відмовилися присягнути королю Чарльзу III
Одинадцять членів Національних зборів канадської провінції Квебек відмовилися присягнути на вірність королю Великої Британії Чарльзу III, який є і королем Канади.
Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".
Глава лівої партії Québec Solidaire Габріель Надо-Дюбуа засудив те, що він назвав "колоніальною, архаїчною і застарілою практикою", від якої він хоче відмовитися. Монархія історично була непопулярна у Квебеку, де більшість населення становлять франкомовні жителі.
Чарльзу III став главою канадської держави після того, як у вересні померла його мати королева Єлизавета II.
Члени Національних зборів Квебека мають присягнути на вірність монархові, щоб зайняти свої місця в парламенті провінції.
Антимонархічна "Québec Solidaire" натомість присягнула на вірність тільки народу Квебека. Три інших депутати Національних зборів, які представляють націоналістичну "Parti Québecois", наслідуватимуть цей приклад у п'ятницю. Це означає, що вони не зможуть взяти участь у наступній сесії Асамблеї 29 листопада.
Їхня мета - змінити процес складання присяги і зрештою зробити вірність короні необов'язковою.
Нагадаємо, коронація Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року.
Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.
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