11 депутатів канадської провінції Квебек відмовилися присягнути королю Чарльзу III

Одинадцять членів Національних зборів канадської провінції Квебек відмовилися присягнути на вірність королю Великої Британії Чарльзу III, який є і королем Канади.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Глава лівої партії Québec Solidaire Габріель Надо-Дюбуа засудив те, що він назвав "колоніальною, архаїчною і застарілою практикою", від якої він хоче відмовитися. Монархія історично була непопулярна у Квебеку, де більшість населення становлять франкомовні жителі.

Чарльзу III став главою канадської держави після того, як у вересні померла його мати королева Єлизавета II.

Члени Національних зборів Квебека мають присягнути на вірність монархові, щоб зайняти свої місця в парламенті провінції.

Антимонархічна "Québec Solidaire" натомість присягнула на вірність тільки народу Квебека. Три інших депутати Національних зборів, які представляють націоналістичну "Parti Québecois", наслідуватимуть цей приклад у п'ятницю. Це означає, що вони не зможуть взяти участь у наступній сесії Асамблеї 29 листопада.

Їхня мета - змінити процес складання присяги і зрештою зробити вірність короні необов'язковою.

Нагадаємо, коронація Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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