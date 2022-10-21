В Германии впервые за 70 лет зафиксировали двузначную инфляцию

В сентябре текущего года инфляция в Германии составила 10,9% в годовом выражении, тогда как в августе - 8,8%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Deutsche Welle.

Экономика страны, вероятно, находится на пороге рецессии, говорится в ежемесячном отчете Немецкого федерального банка.

Отмечается, что высокая инфляция, а также неопределенность относительно поставок энергоносителей и их стоимости оказывают сильное давление на экономическую ситуацию в Германии.

В целом цены на импорт в августе выросли примерно на 33% по сравнению с предыдущим годом, на немецкую продукцию - примерно на 46%. "Например, при продажах на внутреннем рынке электроэнергии и газа зафиксирован подъем в три раза", - отмечается в отчете.

По мнению экспертов, уровень инфляции в Германии в ближайшие месяцы, вероятно, будет оставаться двузначным (впервые за 70 лет), даже в случае вступления в силу некоторых послаблений. Речь идет, в частности, о снижении ставки НДС на газ и центральное отопление с октября.

Предложение вернуть в декабре домашним хозяйствам деньги в размере месячной платы за газ также не обязательно затормозит разгон инфляции. "Это зависит от того, каким образом государственная субсидия достигнет домохозяйств и, следовательно, каким образом этот шаг повлияет на официальное измерение цен", - отмечают эксперты.

В третьем квартале 2022 года объемы производства существенно не изменились по сравнению с предыдущими показателями. На август промышленность и строительство несколько увеличили показатели производства. Отмена большинства антипандемийних ограничений, вероятно, предоставило положительный импульс в ряде секторов сферы услуг. В сфере розничной торговли, наоборот, продажи несколько снизились.

Правительство Германии 12 октября значительно снизило свой экономический прогноз из-за кризиса, вызванного ростом цен на энергоносители. Власти ожидают лишь небольшого экономического роста на 1,4% в этом году, а в следующем году экономика, вероятно, сократится на 0,4%. В 2024 году ожидается рост на 2,3%.

"Сейчас мы переживаем острый энергетический кризис, который все больше превращается в экономический и социальный кризис", - констатировал министр экономики Роберт Хабек. По его словам, спусковым механизмом стало нападение России на Украину в феврале и прекращение поставок газа из РФ в Европу. В результате цены на энергоносители оказались на крайне высоком уровне, подчеркнул Хабек.