Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября

С 1 ноября беженцам из Украины в Нидерландах необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документ для подтверждения получения статуса временной защиты.

Соответствующее решение опубликовано на сайте нидерландского правительства, пишет "Европейская правда".

Специальная наклейка-отметка в паспорте будет доказательством того, что украинцы проживают в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите и таким образом имеют доступ, среди прочего, к рынку труда.

Поскольку законы Нидерландов предусматривают трудоустройство иностранцев только при условии получения разрешения работодателем, для украинских беженцев весной разработали специальную упрощенную процедуру.

С 1 апреля работодатели могли брать на работу украинцев без получения разрешений. В течение этого периода украинцы имели возможность оформить все необходимые документы. Этот переходный механизм заканчивается 31 октября.

Отметку-вклейку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для их оформления нужно до 31 октября обратиться в ведомство.