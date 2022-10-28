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Власти Эстонии лишат россиян и белорусов разрешений на оружие

Пятница, 28 октября 2022, 07:19

По словам главы МВД Эстонии Лаури Ляенеметса, правительство решило в четверг, что более 1300 иностранцев с разрешением на оружие, которые находятся в Эстонии, вскоре его потеряют.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

По словам Ляенеметса, право на оружие в Эстонии потеряют все лица без гражданства Эстонии, гражданства другой страны ЕС или страны НАТО.

Решение коснется 683 иностранных граждан и 595 владельцев "серых паспортов", соответствующее постановление вступит в силу 1 декабря. Они получат год на то, чтобы отказаться от оружия, а если они не сделают это по собственной инициативе, этим займется полиция.

Решение коснется также юридических лиц - владение оружием будет запрещено фирмам, в состав правления которых входят лица, которым запрещено владение оружием, а также фирмам, мажоритарным владельцем которых является такое лицо.

Серые паспорта имеют неграждане Эстонии - лица, которые не имеют эстонского гражданства, но проживают на территории Эстонии. Статус этих людей регулируется "Законом об иностранцах" Эстонской Республики от 1993 года. Большинство неграждан - это бывшие граждане СССР, которые проживали на территории Эстонии и не получили ее гражданства после распада СССР.

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Эстония

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