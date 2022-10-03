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Франция передаст Украине 20 бронемашин Bastion - СМИ

Понедельник, 3 октября 2022, 17:41

Украина и Франция финализируют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.

Как передает "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщили  La Tribune и BFMTV.

Утверждается, что контракт пока не был подписан, но поставки Bastion могут состояться в максимально сжатые сроки: компания-производитель Arquus имеет достаточно запасов для удовлетворения насущных потребностей.

Bastion - 12,5-тонная 10-местная бронированная машина, которая производится исключительно на экспорт. Ее преимущественно продают странам Африки. Существует несколько версий Bastion; Украине планируют передать боевую модель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемет.

"Мы в несколько раз увеличили поставки военного оборудования Украине. Мы берем это на себя. Мы должны предоставить Украине средства для защиты от вторжения", - сказала в понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн.

О передаче Украине Bastion стало известно вскоре после сообщений в СМИ о том, что Франция планирует отменить поставку части заказанных Данией самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы отправить их Украине.

22 сентября глава МИД Украины после встречи с французской коллегой Катрин Колонной в Нью-Йорке сообщил, что две страны работают над поставкой новых Caesar.

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