В Польше начали обучение по вопросам европейской интеграции для украинских госслужащих

В Колледже Европы в польском Натолине был официально открыт первый из девяти двухмесячных учебных циклов по вопросам европейской интеграции для государственных служащих центральных органов исполнительной власти Украины.

Об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних дел, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

Основной целью программы является подготовка к весне 2024 года 50 государственных служащих Украины к будущему усиленному взаимодействию с европейскими институтами на пути Украины в Европейский Союз.

Обучение предусматривает семинары для ознакомления с особенностями европейской интеграции, развитием навыков ведения переговоров и приближения законодательства, анализа профессионального развития с экспертами-наставниками, а также создание аналитических документов на определенную тему при поддержке экспертов-наставников и партнеров проекта.

Кроме непосредственно обучения, каждый участник программы сможет осуществить три местные и одну международную учебную поездку, связанную с определенной темой европейской интеграции, которая представляет его профессиональный интерес.

В Натолин уже прибыла первая группа из пяти украинских госслужащих, представляющих Национальный банк, министерство юстиции, министерство энергетики, министерство аграрной политики и продовольствия, а также Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Учебные курсы реализуются в рамках проекта Natolin4Capacity Building, внедрение которого началось в январе 2021 года и продлится до июня 2024-го. Кроме обучения украинских госслужащих в Польше, проект предлагает платформу электронного обучения с 16 курсами по европейской интеграции и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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