Украина и США построят малый модульный реактор

Украина и США инициируют пилотный проект по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР).

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет "Европейская правда".

"Пока российские варвары ведут несправедливую войну против нас и пытаются уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, Украина не только работает над защитой и быстрым ремонтом/заменой уничтоженного, но уже сейчас планирует построение инновационной энергетической системы. Сегодня в рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР)", - говорится в сообщении.

Партнерами-участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК "Энергоатом", СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Power, Samsung C&T и Starfire Energy.

Кроме того, специальный посланник Керри объявил о создании новой инициативы "Проект Феникс", направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на ММР.

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, 40% энергоинфраструктуры в Украине не работает после ударов РФ, ЕС поможет с восстановлением.