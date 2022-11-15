Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Нидерланды признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом он заявил на пресс-конференции с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Кулеба рассказал, что сегодняшний визит нидерландского министра начался с посещения мемориального комплекса памяти жертв Голодомора.

"Мы украинцы слишком хорошо знаем, что такое голод, поэтому не будем стоять в стороне от проблем тех народов, которые страдают от голода. Мы будем им помогать. Я в свою очередь также призвал Нидерланды признать Голодомор геноцидом украинского народа", - сказал он.

В свою очередь Хукстра отметил, что события Голодомора наводят на мысль о еще одном диктаторе, который превратил еду в оружие.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в октябре призвал парламенты мировых государств признать Голодомор геноцидом.