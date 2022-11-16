Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Кремль похвалил США за ответ на падение ракеты в Польше

Среда, 16 ноября 2022, 13:03

В Кремле похвалили США за "сдержанную и профессиональную реакцию" на падение обломков ракеты в Польше.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"В этом случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента", - сказал журналистам Песков.

По его словам, эта реакция "контрастировала с абсолютно истерической реакцией польской стороны и целого ряда других стран".

"Почему так произошло, нужно, наверное, вопрос задать Варшаве и все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", - продолжил Песков.

По данным агентства Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она, скорее всего, российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Война с РФ Россия

Статьи

Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на страну НАТО и какими могут быть последствия

Какими могут быть последствия ракетного удара по польскому Пшеводуву и есть ли основания говорить о вине Украины?
16 ноября 2022 — Юрий Панченко, Анна Шелест

Главный конкурент Трампа: что известно о лидере симпатий республиканцев Роне Десантисе

Его называют "Трампом 2.0", однако уточняют: губернатор Флориды – более сдержанный, и он публично показывал готовность работать с оппонентами (укр.)
15 ноября 2022 — Олег Павлюк, Европейская правда

10 шагов Зеленского к переговорам о мире с РФ. Выступление на саммите G20

План достижения мира из 10 шагов появился на фоне слухов о якобы договоренностях по территориальным уступкам Украины. Однако Зеленский это опроверг... (укр.)
15 ноября 2022 — Владимир Зеленский, президент Украины