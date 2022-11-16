Кремль похвалил США за ответ на падение ракеты в Польше

В Кремле похвалили США за "сдержанную и профессиональную реакцию" на падение обломков ракеты в Польше.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"В этом случае есть смысл обратить внимание на сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента", - сказал журналистам Песков.

По его словам, эта реакция "контрастировала с абсолютно истерической реакцией польской стороны и целого ряда других стран".

"Почему так произошло, нужно, наверное, вопрос задать Варшаве и все-таки попросить польские официальные лица быть более сдержанными, сбалансированными и профессиональными в те моменты, когда они говорят о таких чувствительных и потенциально опасных темах", - продолжил Песков.

По данным агентства Reuters, президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Варшавы нет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она, скорее всего, российского производства. Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов.

ЕвроПравда собрала основные факты по этому поводу в статье Ракетой по Польше: что известно о нападении РФ на государство НАТО и какими могут быть последствия.