Кремль похвалив США за відповідь на падіння ракети у Польщі

У Кремлі похвалили США за "стриману та професійну реакцію" на падіння уламків ракети у Польщі.

Про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков, якого цитує агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

"У цьому випадку є сенс звернути увагу на стриману та набагато професійнішу реакцію американської сторони та американського президента", - сказав журналістам Пєсков.

За його словами представника, ця реакція "контрастувала з абсолютно істеричною реакцією польської сторони та цілої низки інших країн".

"Чому так сталося, потрібно, напевно, питання поставити Варшаві і все-таки попросити польські офіційні особи бути більш стриманими, збалансованими та професійними в ті моменти, коли вони говорять про такі чутливі та потенційно небезпечні теми", - продовжив Пєсков.

За даними агентства Reuters, президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона скоріш за все російського виробництва.

"ЄвроПравда" зібрала основні факти з цього приводу у статті Ракетою по Польщі: що відомо про напад РФ на державу НАТО та якими можуть бути наслідки.