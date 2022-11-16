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Чехия планирует провести обучение для 4 тысяч украинских военных

Среда, 16 ноября 2022, 18:16

На заседании в среду правительство Чехии выразило свое согласие на пребывание и обучение в следующем году 4 тысяч украинских солдат.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"Правительство одобрило обучение украинских военных на территории Чешской Республики", - сообщила Чернохова после заседания правительства.

Учения будут проходить в пять смен, в каждой из которых будет задействовано до 800 военнослужащих. "Они состоятся до конца 2023 года", - добавил министр. И первый состоится уже в этом году.

Обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано вспомогательной миссии ЕС. Министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью подготовки учебной миссии на неформальной встрече в Праге в августе. Формальный старт миссии Совет ЕС дал на этой неделе.

Впоследствии Чехия должна выделить в миссию ЕС до 55 человек, которые будут действовать на территории других стран Евросоюза.

В этом году подготовка украинских воинов должна стоить 195 миллионов крон, в следующем - 780 миллионов. Деньги будут выделены из бюджета министерства обороны, после того, как обучение будет передано под миссию ЕС, они будут частично возмещены из финансовых инструментов ЕС.

Как сообщалось, Испания имеет возможность обучать 2400 украинских военнослужащих в год в рамках недавно утвержденной миссии ЕС.

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