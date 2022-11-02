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Левый блок во главе с действующим премьером Дании неожиданно выиграл выборы

Среда, 2 ноября 2022, 07:51

Социал-демократическая партия Дании во главе с премьер-министром Мэтте Фредериксен лидировала на всеобщих выборах, что позволило ей получить мандат для формирования правительства на еще один четырехлетний срок.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Социал-демократы, вопреки пессимистическим прогнозам, заручились сильнейшей поддержкой за более чем два десятилетия, несмотря на критику пребывания Фредериксен в должности за противоречивое решение истребить всех норок во время пандемии коронавируса.

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После подсчета 100% голосов "Красный блок" во главе с Фредериксен получил 87 мандатов из 179, а правый, "Синий блок", где ведущую роль играет Консервативная народная партия - 72.

Новосозданная центристская партия "Умеренные" бывшего премьера Ларса Лекке Расмуссена получила 16 мандатов.

Такой результат стал неожиданным, поскольку экзитполы накануне вечером свидетельствовали, что левый и правый блоки шли "нога в ногу", и победа левого блока не была гарантирована.

После победы Фредериксен сказала, что будет стремиться создать широкую коалицию, охватывающую весь политический спектр. В то же время формирование широкой коалиции может оказаться сложным процессом, поскольку большинство левых союзников Фредериксен говорят, что предпочтут левое правительство.

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Расмуссен также выступал за формирование широкой коалиции. Аналитики прогнозировали, что Расмуссен, являвшийся премьер-министром с 2009 по 2011 год, а также с 2015 по 2019 год, и известный как особо жесткий переговорщик, может претендовать на очень высокую должность.

В то же время на пути к созданию широкой коалиции стоит лидер оппозиции Якоб Эллеманн-Йенсен, исключивший такое партнерство. По результатам выборов Либеральная партия потеряла 20 из 43 мест в парламенте.

Правительство Фредериксен уйдет в отставку для того, чтобы начать формирование нового кабинета.

Фредериксен была вынуждена назначить выборы, когда левая партия, поддерживавшая ее правительство меньшинства, отозвала поддержку ее правительства.

Премьер-министр получила похвалу за то, что провела Данию через пандемию, но ее популярность снизилась, частично из-за решения выбраковать все 15-миллионное поголовье норок из-за опасений, что вариант Covid-19, обнаруженный у них, может перейти к людям.

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Дания

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