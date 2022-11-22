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В Эстонии задержали двух подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн

Вторник, 22 ноября 2022, 08:16

Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР задержали в Таллинне предпринимателей, которых подозревают в криптомошенничестве и отмывании сотен миллионов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В воскресенье, 20 ноября, во время совместной операции в Таллинне задержали двух человек, которых подозревают по 18 пунктам в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег. Согласно подозрению, потерпевшим был нанесен ущерб на сумму 575 миллионов долларов.

Согласно судебным документам, речь идет о 37-летних Сергее Потапенко и Иване Турыгине.

Иск был передан расширенной коллегии присяжных Западного округа штата Вашингтон 27 октября и обнародован в воскресенье после арестов.

Потапенко и Турыгин предположительно обманули сотни тысяч жертв с помощью многогранной схемы. Они побудили жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют под названием HashFlare. Они также побудили жертв инвестировать в банк виртуальной валюты под названием Polybius Bank. На самом деле Polybius никогда не был банком и никогда не выплачивал обещанные дивиденды. Потерпевшие выплатили компаниям Потапенко и Турыгина более 575 миллионов долларов. Затем Потапенко и Турыгин использовали подставные компании для отмывания доходов от мошенничества, покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

Обвинение Потапенко и Турыгина также касается сговора по отмыванию преступных доходов с использованием подставных компаний, поддельных договоров и счетов-фактур. В сговоре по отмыванию денег якобы участвовали по меньшей мере 75 объектов недвижимости, шесть роскошных автомобилей, криптовалютные кошельки и тысячи машин для майнинга криптовалюты.

Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, то каждому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

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Эстония

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