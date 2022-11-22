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Еврокомиссия определила предел цены на газ для ЕС - СМИ

Вторник, 22 ноября 2022, 16:54

Европейская комиссия разработала проект регламента, в котором предлагается установить верхний лимит цен на природный газ, чтобы избежать рекордно высоких цен, наблюдавшихся в августе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg.

Комиссия предлагает установить верхний предел на уровне 275 евро за мегаватт-час. Это значительно выше текущего уровня около 120 евро, но ниже скачков, от которых Европа пострадала летом.

Инструмент интервенции будет задействован, если фьючерсы на нидерландской газовой бирже TTF (она является ориентиром для биржевых цен на газ во всей Европе) достигнут этого уровня, а спред между ценами на TTF и сжиженный природный газ превысит 58 евро.

Комиссия должна предложить окончательную форму так называемого механизма рыночной коррекции позже во вторник, и сейчас обсуждения продолжаются.

Предложение все еще требует одобрения со стороны национальных правительств, но оно появилось после месяцев лоббирования некоторыми странами-членами действий, направленных на сдерживание цен на энергоносители, которые оказались разрушительными для определенных секторов европейской экономики.

Хотя цены снизились в последние недели из-за мягкой погоды, Москва пригрозила во вторник дальнейшим сокращением потоков газа в Европу, что повышает вероятность очередного скачка цен.

Напомним, ЕС ранее уже согласовал добровольное сокращение потребления газа на 15%. Проект предусматривает, что Брюссель будет следить за выполнением и может активировать обязательное сокращение или пересмотреть цели, если меры окажутся неэффективными.

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Энергетика

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