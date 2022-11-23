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Берлин отверг заявление Джонсона о том, что Германия предпочитала быстрое поражение Украины

Среда, 23 ноября 2022, 19:48

Германия гневно отвергла заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что накануне российского вторжения Берлин считал лучшим для Украины сложить оружие.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Представитель немецкого канцлера Олафа Шольца отверг эти утверждения, дипломатично раскритиковав Джонсона.

"Мы знаем, что очень интересный бывший премьер-министр всегда имеет уникальные отношения с правдой, и этот случай не является исключением", - сказал он.

Джонсон в интервью CNN также утверждал, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицал угрозу вторжения, а Италия, возглавляемая в то время Марио Драги, заявила, что не может помочь, поскольку она очень зависима от российских углеводородов.

По словам Джонсона, настроения в европейских столицах перед 24 февраля очень отличались и в то время не было того единства и однозначной поддержки Украины, которая появилась позже. 

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Германия

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