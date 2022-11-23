Берлін відкинув заяву Джонсона про те, що Німеччина вважала за краще швидку поразку України

Німеччина гнівно відкинула заяви колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона про те, що напередодні російського вторгнення Берлін вважав кращим для України скласти зброю.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Речник німецького канцлера Олафа Шольца відкинув ці твердження, дипломатично розкритикувавши Джонсона.

"Ми знаємо, що дуже цікавий колишній прем'єр-міністр завжди має унікальні стосунки з правдою, і цей випадок не є винятком", - сказав він.

Джонсон в інтерв'ю CNN також стверджував, що президент Франції Еммануель Макрон заперечував загрозу вторгнення, а Італія, очолювана на той час Маріо Драгі, заявила, що не може допомогти, оскільки вона дуже залежна від російських вуглеводнів.

За словами Джонсона, настрої у європейських столицях перед 24 лютого дуже різнилися і на той час не було тієї єдності та однозначної підтримки України, яка з’явилася пізніше.