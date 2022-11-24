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Канада начала обучение украинских саперов в Польше

Четверг, 24 ноября 2022, 08:20

Инструкторы вооруженных сил Канады начали в Польше обучение для украинских саперов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

"Сегодня около 40 членов вооруженных сил Канады начали преподавание первого канадского курса для украинских саперов в Польше. Обучение сосредоточено на выявлении, идентификации и обезвреживании взрывоопасных предметов и их использовании во время подрывных работ", - написала Ананд в Twitter.

"Эти навыки будут спасать жизни и помогать украинцам защищать свою страну. Канада солидарна с Украиной, поскольку ее героические вооруженные силы продолжают бороться против незаконного и неоправданного вторжения России" -добавила она.

Напомним, Канада во время седьмой встречи Контактной группы по обороне Украины раскрыла детали нового транша помощи для Украины на около 34 млн долларов.

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