Канада начала обучение украинских саперов в Польше

Инструкторы вооруженных сил Канады начали в Польше обучение для украинских саперов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

"Сегодня около 40 членов вооруженных сил Канады начали преподавание первого канадского курса для украинских саперов в Польше. Обучение сосредоточено на выявлении, идентификации и обезвреживании взрывоопасных предметов и их использовании во время подрывных работ", - написала Ананд в Twitter.

Ces compétences permettront de sauver des vies et aideront les Ukrainiens à défendre leur pays. Le Canada est solidaire avec l'Ukraine, alors que ses forces armées héroïques continuent de lutter contre l'invasion illégale et injustifiable de la Russie. — Anita Anand (@AnitaAnandMP) November 24, 2022

"Эти навыки будут спасать жизни и помогать украинцам защищать свою страну. Канада солидарна с Украиной, поскольку ее героические вооруженные силы продолжают бороться против незаконного и неоправданного вторжения России" -добавила она.

Напомним, Канада во время седьмой встречи Контактной группы по обороне Украины раскрыла детали нового транша помощи для Украины на около 34 млн долларов.