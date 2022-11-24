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ЕС готовит девятый пакет санкций против России - фон дер Ляйен

Четверг, 24 ноября 2022, 16:51

Европейский союз готовит девятый пакет санкций против России за вторжение в Украину.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Финляндию, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы ударить Россию в самое больное место, чтобы еще больше ослабить ее способность вести войну против Украины", - сказала фон дер Ляйен.

Она также уверена, "что мы очень скоро договоримся о глобальном ограничении цены на российскую нефть с G7 и другими важными партнерами".

Ранее фон дер Ляйен осудила ракетные удары России по украинской энергетической инфраструктуре и напомнила, что ЕС готовит девятый пакет санкций и ограничения цен на нефть, чтобы усложнить Путину финансирование расходов на войну.

Неофициально сообщалось, что ЕК планирует представить девятый пакет санкций против России в конце ноября, с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря.

Как известно, с 5 декабря ЕС запретит импорт российской нефти и ограничит ее транспортировку, а с 5 февраля будет наложено эмбарго и на импорт российских нефтепродуктов. Это имеет целью лишить Россию доходов от нефти.

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