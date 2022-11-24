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ЄС готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії - фон дер Ляєн

Четвер, 24 листопада 2022, 16:51

Європейський союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Фінляндії, пише "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб вдарити Росію в найболючіше місце, щоб ще більше послабити її здатність вести війну проти України", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також упевнена, "що ми дуже скоро домовимося про глобальне обмеження ціни на російську нафту з G7 та іншими важливими партнерами".

Раніше фон дер Ляєн засудила ракетні удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі та нагадала, що ЄС готує дев'ятий пакет санкцій і обмеження цін на нафту, аби ускладнити Путіну фінансування витрат на війну.

Неофіційно повідомлялося, що ЄК планує презентувати дев'ятий пакет санкцій проти Росії наприкінці листопада, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня.

Як відомо, з 5 грудня ЄС заборонить імпорт російської нафти та обмежить її транспортування, а з 5 лютого буде накладене ембарго й на імпорт російських нафтопродуктів. Це має на меті позбавити Росію доходів від нафти.

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санкції

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